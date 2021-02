Sushmita Sen Shares Tragic Post Is this a hint of breakup between with boyfriend rohman shawl- अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर एक ट्रेजिक पोस्ट किया है जिसे देखकर लोग कन्फयूज़ हो गए है. दरअसल, सुष्मिता ने लिखा- ‘समस्या यही है महिलाओं को लगता है कि वो बदल जाएगा, मगर वो नहीं बदलता. Also Read - Bigg Boss 14 Finale: Pavitra-Eijaz Khan का रोमांस कर रहा है हदें पार, फोट पर कमेंट कर लिखा, 'बीवी गोल्स'

पुरुषों को लगता है कि वो छोड़ कर नहीं जाएगी, लेकिन वो चली जाएगी.' अब इस पोस्ट को देखने के बाद यूजर सवाल करने लगे हैं कि क्या सुष्मिता और रोहमन (Rohman Shawl) के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है.

रोहमन सुष्मिता से करीब 15 साल छोटे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं.

सुष्मिता अक्सर रोहमन के साथ अपने वर्कआउट वीडियो और तस्वीरें भी शेयर करती हैं. वहीं सुष्मिता की दोनों बेटियां भी रोहमन को बेहद पसंद करती हैं.