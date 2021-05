Charu Asopa Share Bold Picture’s On Social Media See Her Hot Look: सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) और टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री चारू असोपा (Charu Asopa) इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं. चारू असोपा (Charu Asopa) अपनी फोटोज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और उन्होंने सुष्मिता (Sushmita Sen) के भाई राजीव सेन (Rajiv Sen) से हुई है. सोशल मीडिया पर एक्टिव चारू अपनी तस्वीरों से सोशल मीडिया का पारा बढ़ाती रहती हैं. Also Read - शादीशुदा मर्दों के प्यार में पागल हो गईं थी ये एक्ट्रेसेस, इश्क़ में आज तक रही कुंवारी- See List

चारू असोपा (Charu Asopa) खूबसूरत तस्वीरों को सोशल मीडिया पर फैंस के बीच शेयर करती हैं, ऐसे में हाल ही में उनकी एक फोटो वायरल हुई है जिसमें चारू (Charu Asopa) पर्पल कलर की ड्रेस में बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं. चारू (Charu Asopa) ने ये फोटोशूट किसी गर्डन एरिया में करवाया है, उनकी अदाएं लोगों को दीवाना बना रही हैं. Also Read - Sushmita Sen को बोल्डनेस में टक्कर दे रही हैं भाभी चारु असोपा, बाथटब की तस्वीरें और वीडियो वायरल



चारु (Charu Asopa) एक्टिंग के अलावा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपनी हॉट एंड ब्यूटीफुल तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के बीच शेयर करती हैं. इसी बीच अब चारु की कुछ बोल्ड तस्वीरें चर्चा में आईं हैं. इन तस्वीरों को देखकर फैंस दीवाने हो रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Charu Asopa Sen (@asopacharu)



तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चारु (Charu Asopa) पर्पल कलर की ड्रेस में बेहद ही हॉट लग रही हैं. इन तस्वीरों को पोस्ट करने के साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, लैवेंडर रंग एक सुकून देने वाला है. तस्वीरों को पसंद कर रहे फैंस कमेंट कर उनके इस लुक की तारीफ कर रहे हैं. आपको बता दें कि इससे पहले हाल ही में चारु असोपा (Charu Asopa) ने अपनी एक और बाथटब वीडियो और कुछ तस्वीरें साझा की थीं.