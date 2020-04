Sushmita Sen with boyfriend Rohman Shawl: बॉलीवुड सेलिब्रिटी घर पर अपने परिवार और प्रियजनों के साथ खाली समय का सबसे अधिक उपयोग कर रहे हैं. कई सेलिब्रिटी खाना पकाने, बागवानी और अन्य स्किल भी डेवलप कर रहे हैं. हालांकि सुष्मिता सेन अपनी बेटियों और प्रेमी के साथ घर पर सेल्फ आइसोलेशन में हैं. उनका कहना है कि उन्हें खाना पकाने में कोई दिलचस्पी नहीं है. हाल ही में एक चैट शो में, सुष्मिता ने खुलासा किया कि उन्हें सिर्फ ऑम्लेट और रोटी बनाना आता है. वह बताती हैं कि खाना बनाना कभी उनकी चीज नहीं रही हैं. उन्होंने आगे बताया कि वह ऑम्लेट और रोटी बनाना जानती है और उन्होंने इसे अपनी बेटियों और अपने बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के लिए भी बनाया है. Also Read - Coronavirus in India updates: 17 हजार से ऊपर पहुंची देश में संक्रमितों की संख्या, अब तक 543 की मौत

यंग येज में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि रोहमन के पास उनसे बेहतर खाना बनाने का स्किल है. उनके मुताबिक, वह रसोई में बेहतर है और खाना पकाने में माहिर हैं. उन्होंने खुलासा किया कि उनके द्वारा बनाए गए अंडे हमेशा उनसे बेहतर हैं और वह सबसे बेहतर कॉफी बनाती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि रेनी भी अच्छी तरह से खाना बनाती है और हालाँकि अलीसा को अभी खाना बनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर मौका मिले तो वह अच्छा करेगी. और खुद के लिए वह कहती हैं कि उनके पास अन्य उपहार हैं.

कई अन्य बॉलीवुड हस्तियों की तरह सुष्मिता सेन अपनी बेटियों रेनी, अलीसा और बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के साथ क्वारंटाइन में समय बिता रही हैं. वह हमेशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने प्रशंसकों को इसके जरिए इंटरटेन करते रहती हैं. वहीं वर्कफ्रांट पर बात करें तो वह वर्तमान में सिल्वर स्क्रीन से दूर है. हालांकि, वह जल्द ही वेब सीरीज के जरिए वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है.