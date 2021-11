Aarya Season 2 Trailer Out See Sushmita Sen Sherni Look: सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) की वेब सीरीज ‘आर्या’ (Aarya) के दूसरे सीजन का ट्रेलर (Aarya Season 2 Trailer Out) रिलीज हो गया है. बता दें कि सुष्मिता सेन ने क्राइम-रोमांच शो ‘आर्या’ से डिजिटल की दुनिया में कदम रखा था और ये शो डच सीरिज ‘पेनोजा’ का रीमेक है, इसेडिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ‘आर्या’ जून, 2020 में रिलीज हुई थी और दर्शकों ने इसे काफी सराहा था और अब इसका दूसार भाग भी आ चुका है. वहीं अब इस शो के सारे सीजन को दर्शक 10 दिसंबर 2021 से डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकेंगे.Also Read - 'कौन बनेगा करोड़पति' में नजर आएंगी अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन और नातिन नव्या, बिग बी ने कहा-'बेटियां...'

'आर्या 2' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है, फैंस रोमांच से भर उठे हैं. सुष्मिता सेन पिछले सीजन से भी अधिक दमदार अंदाज में 'आर्या 2' (Aarya Season 2) में दर्शकों के सामने प्रकट होने वाली हैं. सुष्मिता सेन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर वेब सीरीज का ट्रेलर शेयर कर दर्शकों का शुक्रिया अदा किया है. सुष्मिता ने कैप्शन में लिखा है 'आपके धैर्य के लिए शुक्रिया. आपके लिए आर्या को वापस लाने के लिए मैं बहुत-बहुत खुश हूं. इस सीजन में उसकी वीकनेस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. शेरनी आ रही है. सभी एपिसोड 10 दिसंबर को स्ट्रीम किया जाएगा'.

View this post on Instagram A post shared by Sushmita Sen (@sushmitasen47)



इससे पहले, 'आर्या 2' (Aarya 2) के टीजर में सुष्मिता सेन के लुक ने दर्शकों को आकर्षित किया क्योंकि इसमें सुष्मिता को एक हेलिकॉप्टर से अपने लक्ष्य पर बंदूक की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया था. सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) अभिनीत राम माधवानी की क्राइम थ्रिलर 'आर्या' बेहद शानदार रही थी, बता दें कि वेब सीरीज 'आर्या' (Aarya) इस साल के इंटरनेशनल एम्मी अवॉर्ड्स में बेस्ट ड्रामा कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है.