Sushmita Sen’s Bhabhi Charu Asopa Shares Hot photos in Bathtub play with bubble Fans Says fire in water– टीवी एक्ट्रेस और सुष्मिता सेन की भाभी चारू असोपा (Charu Asopa) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं. अपनी तस्वीरों और वीडियो की वजह से वे चर्चा में रहती हैं मगर इस बार उनकी वेकेशन पिक्स ने तहलका मचा दिया है. Also Read - Madhuri Dixit’s Purse: माधुरी दीक्षित अपने पर्स में लेकर घूमती हैं पूरा घर, Video में देखिए क्या-क्या रखती हैं

हाल ही में चारू ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं जिसमें वो बाथटब में साबुन के बुलबुलों से खेलती हुईं नज़र आ रही हैं. फैंस उनकी तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा – सेक्सी. वहीं एक ने लिखा पानी में आग लगा दी. यहां देखिए वायरल (Charu Asopa Viral Photos) फोटोज Also Read - Nach Baliye 10: जो पति को पसंद नहीं वही काम करेंगी 'अनुपमा', 'नच बलिए 10' में रुपाली गांगुली लगाएंगी ठुमके!

बता दें कि चारू असोपा और राजीव सेन की शादी 16 जून 2019 में हुई थी. आप यह भी जान लें कि चारु ने ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ धारावाहिक में भी काम किया है.