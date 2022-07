Sushmita Sen’s father reacts to her relationship with Lalit Modi: ष्मिता सेन (Sushmita Sen) और ललित मोदी (Lalit Modi) की रोमांटिक तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है, इस रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज्ज बना हुआ है. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये रिश्ता कब शुरू हुआ, क्योंकि सुष्मिता करीब 7 महीने पहले ही एक रिश्ते से निकल कर आई थी. सुष्मिता सेन के फैन्स के लिए खुशखबरी है. एक्ट्रेस बिजनेसमैन और आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी को डेट कर रही हैं. उनकी कई रोमांटिक फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इनमें कुछ तो थ्रोबैक फोटोज भी हैं. ऐसे में जो कोई भी इस रिश्ते के बारे में सुन रहा है वो हैरान है लेकिन सुष्मिता के पिता भी इस रिश्ते से अनजान हैं और कल उनके भाई ने भी इस रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था और उन्होंने कहा था कि वो शॉक में है ये सब देखकर.Also Read - जब 'जिस्म' की शूटिंग के दौरान जॉन अब्राहम ने लगाई थी पूजा भट्ट को फटकार, इंटिमेट सीन के लेकर हुए थे नाराज

सुष्मिता सेन के पिता को नहीं है रिश्ते की खबर

सुष्मिता सेन के साथ ललित मोदी के संबंधों के बारे में सुष्मिता सेन के पिता शुबीर सेन को कोई जानकारी ही नहीं है.हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए सुष्मिता सेन के पिता शुबीर सेन ने बताया कि, 'मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है. मैंने सुबह अपनी बेटी से बात की लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा. मैंने पहली बार ट्वीट देखा जब आपने मुझसे इसका जिक्र किया. जब मैं इसके बारे में जानता ही नहीं तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए.'

मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं

शुबीर सेन से पूछा गया कि क्या उन्हें दोनों के रिश्ते के बारे में पता था? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि, 'मुझे निश्चित रूप से इसके बारे में बाद में पता चलेगा. मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि मुझे इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है. मैंने ललित मोदी के बारे में कुछ नहीं सुना. अगर कुछ सुना होता तो मैं आपसे कह देता. मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है.' शुबीर सेन ने सुष्मिता और ललित के रिश्ते पर कहा कि ललित मोदी को वो अपना दामाद स्वीकार करने को लेकर तभी कोई टिप्पणी कर पाएंगे, जब वो उनके बारे में कन्फर्म हो जाएंगे.

भाई को भी नहीं थे रिश्ते की खबर

वहीं कल इंडिया टुडे से बातचीत में राजीव सेन ने बताया- ‘मुझे इन खबरों से शॉक लगा है, मैं खुश हूं लेकिन मुझे भी इस रिश्ते के बारे में नहीं पता था. मैं अपनी बहन से बात करूंगा, फिर ही कुछ कह पाउंगा’. अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सुष्मिता ने इस रिश्ते को परिवार से भी छिपाया था.