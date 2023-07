Hindi Entertainment Hindi

Sussanne Khan Video: 'ऋतिक के बिना नहीं सोच सकती अपनी जिंदगी', जब सुजैन ने जाहिर किया था प्यार

Sussanne Khan Video: ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने प्यार का इजहार कर रही हैं.

Sussanne khan Express Love For Ex Hrithik In Viral Video: ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और सुजैन खान (Sussanne khan) बॉलीवुड में एक जमाने में सबसे पसंदीदा और मशहूर जोड़ों में से एक थे. जो एक साथ एक रिश्ते में काफी वक्त तक रहें. दोनों के बीच एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार था. ऋतिक और सुजैन जब पहली बार मिले थे तो दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया था. फिर ऋतिक की पहली फिल्म ‘कहो ना प्यार है’ के बाद ही दोनों शादी के बंधन में बंध गये थे, लेकिन शादी के 13 साल बाद एक दिन अचानक दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया. ऐसे में अब सुजैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने एक्स पति ऋतिक के प्यार पर खुलकर बातें करती हुई नजर आ रही हैं.

ऋतिक के बिना जिंदगी नहीं सोच सकती – सुजैन

इन दिनों सुजैन खान का एक पुराना वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. जिसमें वो अपने एक्स पति ऋतिक रोशन के बारे में बात करती नजर आ रही हैं. वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों के बीच उस वक्त कितना प्यार था लेकिन वक्त के साथ वो प्यार कहीं खो गया. उन्होंने कहा, अगर ऐसा कोई समय आया जब मैं ऋतिक के साथ नहीं हूं, चाहे किसी भी कारण से, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहूंगी. मैं उसके बिना अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकती. मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा उनसे जुड़ी हुई हूं.’

View this post on Instagram A post shared by Filminutz | Movie review (@filminutz)

कॉफी विद करण कही थी ये बात

बता दें कि सुजैन का ये इंटरव्यू करण जौहर के कॉफी विद करण के दौरान का है औऱ उन्होंने साथ में ये बात भी कही थी वो भगवान से उनके लिए दुआ मांगती हैं. बता दे साल 2005 का कॉफी विद करण का सीजन था जिसमें सुजैन ने ऋतिक के लिए अपने मन में बेपनहा प्यार का जिक्र किया था. इस एपिसोड में सुजैन के साथ शाहरुख की पत्नी गौरी खान भी मौजूद थी.

वक्त के साथ बदल गया सब कुछ

इस रिश्ते को न जाने किसकी नजर लगी औऱ ये कपल 13 सालों के लंबे रिश्ते के बाद अलग हो गया. दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. ऋतिक रोशन की नई गर्लफ्रेंड बन गई है उनका नाम सबा आजाद हैं वहीं सुजैन खान अरसलान गोनी को डेट कर रही हैं. हालांकि ऋतिक और सुजैन एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आज भी अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक साथ मिलकर अपने दोनों बच्चों की परवरिश करते हैं.

