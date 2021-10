Arslan Goni Birthday Wish For Sussanne Khan Went Viral: बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान (Sussanne Khan Birthday) आज अपना 43वां जन्मदिन मना रही हैं. पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर सुज़ैन खान अक्सर अपनी निजी ज़िंदगी की वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. बर्थडे के मौके पर कोई उन्हें विश कर रहा है मगर एक शख्स की बर्थडे विश ने हंगामा मचा दिया है.Also Read - Bunty Aur Babli 2 : ये है बंटी की हॉट बबली Sharvari, देखकर दोस्ताना की प्रियंका चोपड़ा याद आ जाएगी

दरअसल बिग बॉस फेम अली गोनी (Aly Goni) के भाई अर्सलान गोनी (Arslan Goni) ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से सुज़ैन के साथ एक तस्वीर शेयर की है और बड़े अनोखे अंदाज़ में उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. अर्सलान और सुज़ैन के डेटिंग की खबरें कई बार आ चुकी हैं. दोनों की रिलेशनशिप की अफवाह भी उड़ चुकी है मगर इस बर्थडे विश (Arslan Goni-Sussanne Khan Relationship) के बाद से दोनों के रिश्ते पर सवाल पूछे जा रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Arslan Goni (@arslangoni)

अर्सलान ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा- ‘हैप्पी बर्थडे डार्लिंग. मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका साल शानदार और आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे’. अर्सलान की इस पोस्ट ने उनके रिलेशनशिप वाली बातों को और हवा दे दी है. यही नहीं सुज़ैन ने भी पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा- ‘मेरा सब कुछ होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया’.

अर्सलान के इस पोस्ट पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. बता दें कि सोशल मीडिया पर दोनों की बातचीत से ऐसा कई बार लगता है कि दोनों काफी क्लोज हैं. खैर अब वक़्त ही बताएगा इस रिश्ते की सच्चाई क्या है.