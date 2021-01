Suswagatam Khushaamadeed pulkit Samrat ready to romance with katrina kaif Sister Isabelle Kaif see pics-सुस्वागतम खुशामदीद में पुलकित सम्राट के साथ गॉर्जस इसाबेल कैफ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. सामाजिक समरसता पर एक अंतर्निहित संदेश के साथ एंटरटेनर पुलकित सम्राट दिल्ली के लड़के अमन की भूमिका निभाएंगे. वहीं इसाबेल आगरा के शहर में रहने वाले नूर की भूमिका निभाती दिखाई देंगी. Also Read - Malayalam actor Unnikrishnan Namboothiri passes away: दिग्गज एक्टर Unnikrishnan Namboothiri का निधन

पुलकित से उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में वे कहते हैं, "हमारी केमिस्ट्री काफी धमाकेदार है. सेट पर मौजूद लोगों का कहना है कि हम एक साथ पटाखे की तरह दिखाई देते हैं" कटरीना कैफ की बहन इसाबेल के बारे में वे कहते हैं, "इसाबेल सेट पर अपने साथ नई ऊर्जा लेकर आई हैं. वे बेहद मेहनती हैं और सेट पर सभी को अपने काम से प्रभावित किया है. वे तेजस्वी हैं और अपने चरित्र के साथ खुद में मासूमियत की एक लकीर समाहित करती हैं. उन्होंने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है."

बात यहाँ खत्म नहीं होती है. धमाकेदार जोड़ी ने अपना डांडिया-रास नंबर मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ हाल ही मैं शूट किया है. गणेश, जिनकी किटी में सुपरहिट सॉन्ग्स की लिस्ट है, कहते हैं, "यह सॉन्ग एक जगराता और डांडिया डांस का मिश्रण है और लीडिंग कपल ने इस पर बेहतरीन काम किया है. मुझे पता है कि पुलकित एक शानदार डांसर हैं, लेकिन इसाबेल ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि वे नई हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही आसानी से स्टेप्स सीख ली. दोनों ने कई दिनों तक रिहर्सल की और उनकी तरफ से पर्दे पर आने वाला रोमांस और केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट है.

बन पिया टाइटल वाले इस सॉन्ग में ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहने 400 बैकग्राउंड डांसर्स के साथ ब्लैक एंड गोल्ड देसी कॉस्च्यूम्स में पुलकित और इसाबेल बेहतरीन नजर आ रहे हैं. यह मेरे सबसे बड़े सॉन्ग्स में से एक है. यह सॉन्ग बेहद रंगीन है. जिस तरह से इसे शूट किया गया है, उसे बड़े पर्दे पर देखकर लोग दंग रह जाएंगे. मास्टरजी ने कुछ दिलचस्प स्टेप्स लिए हैं, और हुक स्टेप काफी आकर्षक है." पुलकित सम्राट का दावा है जो स्पष्ट रूप से डांस नंबर के लिए ऑन बोर्ड पर हैं.



सुस्वागतम खुशामदीद को इनसाइट इंडिया और एंडेमोल शाइन इंडिया ने येलो आंट प्रोडक्शंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया गया है, जिसे धीरज कुमार द्वारा अभिनीत और मनीष किशोर द्वारा लिखा गया है.