Shah Rukh Khan की 'स्वदेश' को-स्टार गायत्री जोशी की कार हादसे का शिकार, बच गई एक्ट्रेस

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ फिल्म स्वदेश (Swades) से डेब्यू करने वाली गायत्री तो आफको याद ही होंगी अपनी सादगी से इन्होंने उस फिल्म में सबका दिल जीत लिया था और हर कोई उनकी अदाकारी का कायल हो गया था. आशुतोष गोवारिकर की फिल्म स्वदेस में अहम भूमिका निभा चुकीं गायत्री सालों पहले फिल्मों से दूर हो चुकी हैं औऱ वो अब अपने पति के संग बारत से दूर रहती हैं. इस बीत उन्हें लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. दरअसल स्वेदश एक्ट्रेस गायत्री जोशी की कार इटली में हादसे का शिकार हो गई. इस दौरान वह अपने पति विकास ओबेरॉय के साथ लेम्बोर्गिनी में सफर कर रही थीं. हालांकि दोनों बाल-बाल बच गई, लेकिन इस हादस में फरारी कार में सवार एक स्विस दंपती की मौत हो गई. अब तक सामने आई जानकारी के लिए मुताबिक एक्ट्रेस और उनके पित लग्जरी गाड़ियों के संग रेस लगा रहे थे.

बताया जा रहा है कि हादसा सार्डिनिया में हुआ है. फेरारी कार में बैठा दंपति हादसे के बाद आग में बुरी तरह झुलस गया. पति-पत्नी मूल रूप से स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे. गायत्री ने हादसे के बाद कहा कि वे अपने पति के साथ इटली में ट्रैवल कर रही थीं, लेकिन वे सकुशल बच गए हैं हादसे पर उन्होंने दुख जताया है. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस और उनके पति लग्जरी गाड़ियों के साथ रेस कर रहे थे.

Two deaths on a Ferrari in Sardina, Italy pic.twitter.com/skT3CaXg0T

— Globe Clips (@globeclip) October 3, 2023