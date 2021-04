Swara Bhaskar Share A After Video On Social Media And Its To Hot To Handle: स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) वैसे तो अपने बेबाक अंदाज और साथ ही बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) जितनी एक्टिव एक्टिंग में है उतनी ही वो राजनीति में भी, एक्ट्रेस हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं और यह वजह है जो जमकर ट्रोलर का शिकार भी होती हैं. लेकिन इस बार स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने अपने सोशल मीडिया पर एक अलग अवतार दिखाया है जो फैंस को बेहद पसंद आ रहा है और लोग उनके इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा , 'अकेली आफ्टर पार्टी.' कोई खास वजह न होने पर भी एक अच्छी वजह है.' स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने इसे शुक्रवार यानि की आज सुबह अपने इंस्टा पर पोस्ट किया है.एक्ट्रेस इस वीडियो में बादशाह के गाने 'तारीफा' पर डांस कर रही हैं.



बेबाक अंदाज के लिए मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने अपने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें एक्ट्रेस पार्टी के अंदाज में नजर आ रही हैं औऱ इस दौरान उन्होंने हरी रंग की साड़ी पहनी हुई है और उनके बाल खुले हुए हैं. इस वीडियो में वो अकेले आफ्टर पार्टी करते हुए नजर आ रही हैं.

एक्ट्रेस के फैंस इस वीडियो पर लगातार कमेंट कर रहे हैं. हर कोई अपनी-अपनी राय रख रखा है. जहां कुछ लोगों को उनका ये अंदाज पसंद आ रहा है वहीं कुछ लोग उन्हें राजनेतिक मुद्दे पर बोलने के लिए जमकर घेर रहे हैं.