Swara Bhaskar Supports Amber Heard: जॉनी डेप (Johnny Depp) और एम्बर हर्ड (Amber Heard) मानहानि मामले में जब से फैसला एक्टर के पक्ष में आया है तभी से फैंस, मीडिया और साथ ही सितारे भी दो गुटों में बंटे हुए हैं. एक जो जॉनी की इस जीत का जश्न मना रहे हैं वहीं कुछ लोग इसे एम्बर हर्ड की नहीं बल्कि अदालत की हार बता रहे हैं. वर्जीनिया की एक अदालत ने दोनों पक्षों को एक-दूसरे को बदनाम करने के लिए दोषी पाया, लेकिन जॉनी को बेहतर मुआवजा दिया, जिसके कारण एंबर पर अब 10.35 मिलियन डॉलर का बकाया है. जहां कई लोगों ने जॉनी की जीत का जश्न मनाया है, वहीं दूसरे पक्ष ने इस फैसले को डोमेस्टिक वायलेंस पीड़ितों के लिए इसे एक झटका बताया है. इसी बीच में अब बॉलीवुड की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी अपना राय रखी है और वो जॉनी के साथ नहीं बल्कि एम्बर हर्ड के हक में आाज उठाई है. बात दें कि अब तक बॉलीवुड से एम्बर हर्ड को कोई सर्पोट नहीं मिला है.

स्वरा भास्कर ने 'द गार्जियन' का एक आर्टिकल शेयर किया, जिसमें इस केस को 'मिसोजिनी का तांडव' और #MeToo पर रिएक्शन बताया गया था. स्वरा ने इसे शेयर कर दूसरों से इसे पढ़ने का अनुरोध किया. हालांकि, एक यूजर ने उस आर्टिकल का अश्लील जवाब दिया, जिससे स्वरा नाराज हो गईं. यूजर ने लिखा था-'मैं आपको पसंद करता हूं, लेकिन हर्ड इसकी हकदार थीं. स्वरा ने इस पर अंबर का बचाव करते हुए यूजर को जवाब दिया, 'किसी के साथ भी यौन उत्पीड़न नहीं होना चाहिए. किसी के साथ नहीं, आपको लगता है कि यह बहुत परेशान करने वाला है. मुझे आपके जीवन में महिलाओं पर दया आती है."

Read this article if you haven’t already.. @MoiraDonegan calls it.. #AmberHeard #JohnnyDepp https://t.co/Ki9L7MXJjd

— Swara Bhasker (@ReallySwara) June 6, 2022