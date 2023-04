स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद ने एक्ट्रेस को कहा 'भाई', लोग बोले 'पत्नी को तो छोड़ दो तुम'

Fahad Ahmad Calls Wife Swara Bhasker Bhai: बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर इन दिनों अपनी शादी को लेकर जमकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं और साथ ही कल उन्होंने अपनाा 53वां जन्मदिन मनाया है. बता देंये शादी के बाद उनका पहला जन्मदिन है. इस खास मौके पर उनके पति और समाजपार्टी पार्टी के नेता फहाद अहमद ने खास तरीके से विश किया. स्वरा भास्कर ने 9 अप्रैल को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। शादी के बाद एक्ट्रेस का ये पहला जन्मदिन था. इस खास मौके पर स्वरा के पति फहद अहमद ने भी उन्हें विश किया और सोशल मीडिया पर उनके लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया, जिसे लेकर अब उनकी फजीहत हो रही है.

फहद अहमद ने पोस्ट में बर्थडे विश करते हुए स्वरा को भाई कह दिया. इसके साथ ही उन्होंने भाई शब्द को जेंडर न्यूट्रल भी बताया. पोस्ट में फहद ने स्वरा संग अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “बर्थडे की बहुत-बहुत बधाई भाई, अपने जन्मदिन पर आपकी सलाह मानकर मैं शादीशुदा हूं. मुझे उम्मीद है कि आपको ट्विटर से पता चल जाएगा. मुझे हर तरह से पूरा करने के लिए शुक्रिया, मैं खुशनसीब हूं कि मेरे पास आप जैसा दोस्त और गुरु है. आई लव यू माय हार्ट. भाई जेंडर न्यूट्रल है’.