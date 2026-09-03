Padmaavat Jauhar Scene: स्वरा भास्कर को 'पद्मावत' के लेखक का करारा जवाब, बोले 'जौहर ही उस दौर की असली सच्चाई थी'

Padmaavat Co-Writer Prakash Kapadia On Jauhar Scene: 'पद्मावत' के सह-लेखक प्रकाश कपाड़िया ने फ़िल्म के 'जौहर' सीन का बचाव करते हुए कहा है कि यह उस दौर का रिसर्च पर आधारित चित्रण है.

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Padmaavat Co-Writer Prakash Kapadia On Jauhar Scene: ‘पद्मावत’ फ़िल्म में ‘जौहर’ वाले सीन की आलोचना करने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के बीच, फ़िल्म के को-राइटर प्रकाश कपाड़िया ने इस विवादित सीन का बचाव करते हुए कहा कि यह रिसर्च और इतिहास की किताबों में दर्ज जानकारी पर आधारित था. कपाड़िया ने कहा कि यह सीन फ़िल्म में दिखाए गए दौर की सच्चाई को दिखाता है, जबकि भास्कर ने इस बात पर सवाल उठाए थे कि इसमें यौन हिंसा, महिलाओं की इज़्ज़त और मौत या ज़िंदगी में से किसी एक को चुनने के फ़ैसले को किस तरह दिखाया गया है.

रिसर्च और इतिहास की किताबों में लिखी बातों

को-राइटर प्रकाश, जिन्होंने संजय लीला भंसाली की 2018 की फ़िल्म की कहानी लिखने में मदद की थी, ने कहा कि मेकर्स ने अपनी रिसर्च और उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर फ़िल्म बनाई उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, ‘हमने अपनी रिसर्च और इतिहास की किताबों में लिखी बातों के आधार पर फ़िल्म बनाई’. कपाड़िया ने कहा कि जौहर वाला सीन फ़िल्म में दिखाए गए दौर के हालात को दर्शाता है उन्होंने कहा, ‘हर कोई फ़िल्म को अलग-अलग नज़रिए से देखता है. हमने जो दिखाया, जिसमें जौहर का सीन भी शामिल है, वह उस समय की सच्चाई थी. इसे अब बदला नहीं जा सकता. हालात ‘करो या मरो’ वाले थे. वे लोग (पुरुष योद्धा) केसरिया बाना पहनकर मैदान में उतरे थे (वे केसरिया कपड़े पहनकर, मौत तक लड़ने के लिए तैयार होकर लड़ाई में गए थे)’

विवाद बेवजह है – को-राइटर प्रकाश कपाड़िया

को-राइटर प्रकाश राजपूतों की ‘केसरिया’ परंपरा का ज़िक्र कर रहे थे, जिसमें पुरुष केसरिया रंग के कपड़े पहनकर युद्ध में जाते थे यह जानते हुए कि उनके ज़िंदा लौटने की संभावना कम है. ‘पद्मावत’ फ़िल्म में जौहर का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें राजपूत सेना की हार के बाद सैकड़ों महिलाएं यौन हिंसा का सामना करने के बजाय मौत को चुनती हैं. कपाड़िया ने उस सीन को लेकर फिर से शुरू हुई बहस को भी ज़्यादा अहमियत नहीं दी उन्होंने कहा कि उन्होंने भास्कर की हालिया टिप्पणियों पर बारीकी से ध्यान नहीं दिया है, लेकिन उन्हें लगता है कि यह विवाद बेवजह है.

स्वरा भास्कर ने जौहर के दिखाए जाने के तरीके पर सवाल उठाए

यह ताज़ा बहस तब शुरू हुई जब भास्कर ने दिल्ली में एक इवेंट के दौरान जौहर वाले सीन पर अपनी पिछली आलोचना को फिर से दोहराया और उस सीन पर अपनी प्रतिक्रिया को याद करते हुए, उन्होंने सवाल किया कि यौन हिंसा से बची महिलाओं के लिए इसे दिखाए जाने का क्या मतलब हो सकता है. भास्कर ने कहा, ‘मैं यह देख रही हूं और उन 800 महिलाओं को जौहर करते हुए देख रही हूं… भगवान न करे कि अगर मैं रेप सर्वाइवर होती, तो यह फ़िल्म मुझे क्या बता रही होती? मुझे कायर महसूस होता. कि मैंने अपनी ‘इज्ज़त’ बचाने के लिए खुद को नहीं मारा.’ बाद में स्वरा ने सोशल मीडिया पोस्ट और एक वीडियो के ज़रिए अपनी बातों को साफ़ किया, उन्होंने कहा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया और कुछ मामलों में उनका गलत अनुवाद किया गया. स्वरा ने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने न तो रानी पद्मावती या जौहर के दौरान जान देने वाली महिलाओं की आलोचना की और न ही उन्हें कायर कहा इसके बजाय, उन्होंने कहा कि उनकी आलोचना फ़िल्म में जौहर को दिखाए जाने के तरीके और जिस तरह से इसमें यौन हिंसा को महिलाओं की इज़्ज़त और उनके जीवित रहने से जोड़ा गया है, उस पर थी.