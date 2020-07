नई दिल्ली: सुशांत सिंह के निधन से लोग अब तक मायूस हैं. आम आदमी से लेकर फ़िल्मी हस्तियां सुशांत को अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं. अब अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) का कहना है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का और उनके परिवार का नाम विभिन्न बहसों में घसीटा गया है, उसके लिए दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से माफी मांगी जानी चाहिए. Also Read - फिल्मकार शेखर कपूर करना चाहते हैं सुशांत सिंह के लिए ये काम, बोले- एक दिन ज़रूर...

स्वरा ने कहा, "एक आत्मनिरीक्षण का पल. मुझे लगता है कि हमें हैशटैगसुशांतसिंहराजपूत के परिवार से उतनी ही बार माफी मांगनी चाहिए, जितनी बार उन्होंने हमारी बहसों में अपना नाम सुना. यह हमारे बारे में नहीं है." उन्होंने आगे लिखा, "सुशांत की एक रिलीज आ रही है, आइए हम खोए हुए उज्‍जवल सितारे की स्मृति का जश्न मनाएं. चलिए दयालु बनते हैं."

Had an introspective moment. I think we owe #SushantSinghRajput ‘s family an apology 4 the number of times they must’ve read his name in our arguments. This is not about us. 🙏🏽 Sushant has a release coming up, let’s celebrate the memory of the bright life we lost. Let’s be kind.

— Swara Bhasker (@ReallySwara) July 21, 2020