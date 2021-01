नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) सहित रब्बी शेरगिल (Rabbi Shergill) व नूर चहल जैसे सितारों ने शनिवार को टिकरी बॉर्डर पहुंचकर केंद्र द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया. इन कलाकारों ने मिलकर एक कॉन्सर्ट का आयोजन कर किसानों की हौसला अफजाई की. इन आर्टिस्टस के अलावा हरभजन मान, आर्य बब्बर, जैजी बैंस और गुरप्रीत सैनी भी किसानों के लिए आयोजित कंसर्ट में शामिल हुए. Also Read - BJP-MLA का विवादित बयान-किसान आंदोलन में खूब खा रहे चिकन बिरयानी, फैला रहे बर्ड फ्लू

फोटो-पीटीआई

फोटो-पीटीआई

इसका आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा के मुख्य मंच पर किया गया. स्वरा ने इस बारे में बात करते हुए आईएएनएस को बताया, “मैं उन लोगों को अपना समर्थन देने गई थी, जो खाने के लिए हमें खाना देते हैं. वे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार को यह बात समझनी चाहिए कि क्यों वे अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं. मैं वहां जाकर वहां की हवाओं में उनकी इस दृढ़ निश्चयता का अनुभव कर सकी.”

TODAYYYYY! #ArtistsForFarmers at the Sanyukt Kisaan Morcha main stage, Tikri Border Protest site.. Concert for a cause.. pahuncho yaaron! 💜 pic.twitter.com/VvPwqs1bW2

— Swara Bhasker (@ReallySwara) January 9, 2021