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स्वरा भास्कर ने पद्मावत के लिए भंसाली को क्यों लिखा था तीखा खत? 'जौहर' को बताया कायर....लोगों ने कहा- 'बेवकूफ हो क्या'

Swara Bhasker On Padmaavat Jauhar Scene: स्वरा भास्कर ने 'पद्मावत' के जौहर सीन पर विवादित बयान दिया है और लोगों ने एक्ट्रेस को खरी-खोटी सुनाते हुए उन्हें जमकर लताड़ लगाई है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: September 2, 2026, 7:47 AM IST
स्वरा भास्कर ने पद्मावत के लिए भंसाली को क्यों लिखा था तीखा खत? 'जौहर' को बताया कायर....लोगों ने कहा- 'बेवकूफ हो क्या'

Swara Bhasker On Padmaavat Jauhar Scene: स्वरा भास्कर ने संजय लीला भंसाली की फ़िल्म ‘पद्मावत’ के ‘जौहर’ सीन पर अपनी हालिया टिप्पणियों को लेकर हुई ज़बरदस्त आलोचना हो रही है. दरअसल हाल ही में नई दिल्ली में एक हालिया इवेंट के दौरान, एक्ट्रेस ने फ़िल्म के क्लाइमेक्स पर अपनी आपत्तियों का ज़िक्र किया और उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया था कि यह फ़िल्म रेप सर्वाइवर्स को क्या संदेश दे सकती है.

स्वरा भास्कर ने जौहर के बारे में क्या कहा?

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हाल ही में, स्वरा दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ‘वुमन लाइफ फ़्रीडम’ चर्चा के दौरान बोल रही थीं और उन्होंने कहा कि संजय लीला भंसाली की फ़िल्म ‘पद्मावत’ फ़िल्म के क्लाइमेक्स ने उन्हें परेशान कर दिया और सवाल उठाया कि इससे यौन हिंसा से बची महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा. स्वराने कहा, “मैं यह देख रही थी वो 800 औरतें जो जौहर कर रही थीं और मैंने सोचा कि अगर मैं… भगवान न करे… अगर मैं रेप सर्वाइवर होती, तो यह फ़िल्म मुझे क्या बता रही है? मुझे लगता कि मैं कायर हूं क्योंकि मैंने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए खुदकुशी नहीं की. क्या आप हमारे जैसे समाज में यही बताना चाहते हैं, जहां मुझे लगता है कि रेप की महामारी फैली हुई है?’

रेप किसी महिला की ज़िंदगी का अंत है

स्वरा ने कहा कि उन्हें इस बात से परेशानी है कि किसी महिला की ज़िंदगी को उसकी यौन पवित्रता से जोड़ा जा सकता है. एक्ट्रेस ने आगे कहा, “क्या हम सर्वाइवर्स से यही कहना चाहते हैं कि आप जीने के लायक नहीं थीं? कि अगर आप सच में सम्मानजनक और बहादुर महिलाएं होतीं, तो आपने खुदकुशी कर ली होती? क्या हम यह कह रहे हैं कि रेप किसी महिला की ज़िंदगी का अंत है?”

स्वरा ने जानें क्या दी है सफाई

X पर उन्होंने कहा कि वायरल क्लिप में उनकी बातों को सही ढंग से नहीं दिखाया गया उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया यूज़र्स पर उनकी बातों का गलत मतलब निकालने का आरोप भी लगाया. स्वराने वीडियो में साफ़ किया, ‘जब मैं अपनी समस्या बता रही थी, तो मैंने कुछ ऐसा कहा जिसका अनुवाद बिल्कुल गलत तरीके से किया जा रहा है और इसे झूठ की तरह फैलाया जा रहा है कि मैंने कहा कि पद्मावती, रानी पद्मावती और जौहर करने वाली दूसरी महिलाएं कायर थीं. मैं साफ़ तौर पर कहना चाहती हूं कि मैंने कभी नहीं कहा कि रानी पद्मावती कायर थीं या दूसरी महिलाएं, महल की रानियां और जौहर करने वाली महिलाएं कायर थीं. मैंने क्या कहा था? मैंने वह बात अंग्रेज़ी में कही थी. मैं खुद उसका अनुवाद करके आपको बताऊंगी. क्योंकि जब आपको भाषा समझ न आए, तो आपको पूछना या जांच लेना चाहिए. आपको इसे झूठ की तरह नहीं फैलाना चाहिए और न ही लोगों को उकसाना चाहिए.’

‘पद्मावत’ फ़िल्म में जौहर का सीन क्या था?

‘पद्मावत’ में जौहर का सीन फ़िल्म के क्लाइमैक्स के आस-पास आता है, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना राजपूतों को हरा देती है और चित्तौड़ के किले में घुस जाती है. दीपिका पादुकोण का किरदार, रानी पद्मावती, किले की महिलाओं को जौहर के लिए ले जाती हैं. फ़िल्म में इसे पकड़े जाने से बचने के लिए सामूहिक रूप से खुद को आग के हवाले करने की घटना के तौर पर दिखाया गया है. यह सीन शाहिद कपूर के किरदार महारावल रतन सिंह की मौत और चित्तौड़ पर खिलजी की जीत के बाद आता है.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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