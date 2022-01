Swara Bhasker Corona Positive: कोरोना के तीसरे लहर की दस्तक एक बार फिर से सुनाई दे रही है और आम लोगों से लेकर सितारे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं. कोरोना की तीसरी लहर लगभग आ ही चुकी है ये जिस तेजी से लोगों के बीच बढ़ रहा है. पिछले एक हफ्ते में कई बड़े बॉलीवुड सेलेब्स को कोरोना हो गया है. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) की भी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है. उन्होंने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी है. बता दें स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) से पहले जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर, अलाया एफ और एकता कपूर जैसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. ऐसे में अब स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये जानकारी दी है कि वो और उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया है.Also Read - इरफान खान जन्मतिथि: टीवी के चाणक्य बनकर Irrfan Khan ने शुरू किया था एक्टिंग का सफर, हॉलीवुड तक बनाई पहचान

स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में कहा है, ‘हैलो कोविड, अभी मेरे आरटी-पीसीआर का टेस्ट रिजल्ड आया है और मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है. आइसोलेट हो गई हूं और क्वारंटीन में हूं. बुखार, सिर में दर्द और स्वाद का खो जाना जैसे लक्षण हैं. डबल वैक्सिनेटेड हूं, उम्मीद करती हूं कि यह समय भी गुजर जाएगा. परिवार की बहुत आभारी हूं और घर पर हूं. सभी लोग सुरक्षित रहें.’ Also Read - Bipasha Basu Birthday: जब गुस्से में आकर करीना कपूर ने बिपाशा बसु को जड़ा था थप्पड़, 'काली बिल्ली' कहकर उड़ाया था मजाक

Hello Covid! 😬

Just got my RT-PCR test resulted and have tested positive. Been isolating & in quarantine. Symptoms include fever, a splitting headache and loss of taste. Double vaccinated so hope this passes soon. 🤞🏾

SO grateful for family & to be at home.

Stay safe everyone 🙏🏽 pic.twitter.com/2vk7Ei7QyG

— Swara Bhasker (@ReallySwara) January 6, 2022