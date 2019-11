मुंबई: अपने बयानों के चलते अक्सर विवादों में रहने वाली स्वरा भास्कर (swara bhaskar) एक बार फिर सुर्खियों में छा रही हैं. महज चार साल की उम्र के बच्चे के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के चलते लोगों ने स्वरा को आड़े हाथों ले लिया है. हाल ही में ‘सन ऑफ एबिश’ चैट शो में स्वरा आई हुई थीं और इसी शो का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके चलते स्वरा को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. वीडियो में स्वरा को एक बाल कलाकार के लिए असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए देखा जा रहा है जिनके साथ स्वरा फिल्म इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों में कई विज्ञापनों में काम भी कर चुकी हैं.

This is ‘humour’? Calling a 4 year old child a ‘Ch*^%a’ a ‘Kameena’? Saying with great confidence that children are ‘evil’? #PanautiJunior is sounding completely deranged here, and that moron @kunalkamra88 is watching like a drunk dodo at this ‘wisdom’. pic.twitter.com/wM7f401tkm

