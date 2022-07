Swati Maliwal reaction on Ranveer Singh: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट को लेकर मचा बवाल खत्म होने का नाम नहीं लो रहा है. इस मामले में फिल्मी हस्तियों से लेकर राजनीतिक जगत के दिग्गज अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. फोटोशूट को लेकर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद कई लोग उनके सपोर्ट में आए हैं. बॉलीवुड हस्तियों के बाद अब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने रणवीर की तस्वीरों पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपने एक ट्वीट में महिलाओं के न्यूड फोटोशूट पर सवाल उठाते हुए एक्टर का बचाव किया.Also Read - TRP List 29th Week: 'खतरों के खिलाड़ी 12' ने उड़ाए अनुपमा के होश, इन शो को लगा बड़ा झटका

स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, 'समाज को रोजाना महिलाओं की न्यूड तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उससे किसी को आपत्ति नहीं होती. एक अभिनेता, जो खुद को सबसे अच्छे से जानता है, वो न्यूड पोज देने का फैसला लेता है और ये प्राइम टाइम बहस का विषय बन जाता है. क्या देश में कोई असल मुद्दा नहीं बचा है?' स्वाति मालीवाल का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में उनकी बातों का समर्थन करते हुए देश के अलग-अलग मुद्दों और लोगों की तकलीफों को साझा किया.

The society is fed nude photos of women on a daily basis and no one objects. , for reasons best known to himself, decides to pose nude and becomes the topic of prime time debates. Are there no real issues in the country?

— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) July 28, 2022