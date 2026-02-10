By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T-20 World Cup: 'आतंकी पैदा करने वालों के साथ आप खेलोगे'? India-Pak मैच पर भड़के फिल्म निर्माता अशोक पंडित
T-20 World Cup: T-20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर देश में एक बार फिर बहस तेज हो गई है. इस हाई-वोल्टेज मैच पर अब फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को होने वाला भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच तय तारीख और समय पर खेला जाएगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच खेलने की अनुमति दे दी. हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच का विरोध भी शुरू हो चुका है. फिल्म निर्माता अशोक पंडित का कहना है कि मैच खेलना देश के लिए जान गंवाने वाले हर परिवार की भावनाओं को राहत देना होगा.
टी20 विश्व कप मैच का बहिष्कार
पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच के बहिष्कार को वापस लेने पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने कहा, “मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं. भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए क्योंकि एक ऐसा देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकियों को पैदा करता है और शांति से उनका कोई लेना-देना नहीं है, ऐसे देश के साथ मैच खेलना गलत है.” उन्होंने कहा, “ये मैच हमारे देश की जनता की भावनाओं के खिलाफ है और देश की रक्षा में तैनात सैनिकों के खिलाफ है.
पाकिस्तान के साथ क्यों खेलना?
व्यक्तिगत तौर पर पाकिस्तान जैसे देश के साथ किसी भी तरह का मैच, व्यापार या रिश्ता रखना, मैं उसके खिलाफ हूं.” बता दें कि आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले पाकिस्तान का कहना था कि वे टूर्नामेंट में हिस्सा जरूर लेंगे लेकिन भारत के साथ होने वाले मैच का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन अब आईसीसी से बातचीत के बाद पाकिस्तान के तेवर नरम पड़ गए हैं और वे भारत के साथ मैच खेलने के लिए तैयार हैं.
कब होगा मैच?
पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर अपने मंसूबों को पूरा करने की कोशिश की थी. भारत और पाकिस्तान का मैच अब तय समय पर दर्शकों को भारत और पाकिस्तान का मैच देखने को मिलेगा. ये मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच का समय शाम 7 बजे होगा. भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज यानी 10 फरवरी को यूएसए के खिलाफ मुकाबला खेलेगी.
(इनपुट एजेंसी)
