तापसी पन्नू (Tapsee Pannu) और अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) के यहां रेड क्यों पड़ी? इस तरह के कई सवालों के जवाब देते हुए बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में आयकर विभाग ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. आयकर विभाग ने बुधवार को मुंबई और पुणे में 30 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप, अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म निर्माता विकास बहल के परिसर शामिल हैं.

दरअसल सीबीडीटी ने लगभग 300 करोड़ की हेराफरी का पता लगया है. जिसको लेकर इनकम टैक्स विभाग 28 अलग-अलग स्थानों पर जांच कर रही है. इनकम टैक्स के मुताबिक हेरफेर से संबंधित साक्ष्य, प्रोडक्शन हाउस के शेयर लेन-देन का कम मूल्यांकन सहित लगभग 350 करोड़ का घालमेल अब तक सामने आ चुका है.

विभाग ने कहा है कि तापसी पन्नू के पास से 5 करोड़ रुपये की नकद कैश के साक्ष्य बरामद किए गए हैं.