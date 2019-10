जयपुर: राजस्थान सरकार ने बॉलीवुड फिल्म ‘सांड की आंख’ को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है. एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तीकरण एवं खेल पर आधारित फिल्म ‘सांड की आंख’ को राज्य के मल्टीप्लैक्स तथा सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर लगने वाले राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

Taapsee Pannu and Bhumi Pednekar starrer ‘Saand Ki Aankh’ has been exempted from state GST (Goods and Services Tax) in Rajasthan. pic.twitter.com/qDT2P6Mhpj

— ANI (@ANI) October 10, 2019