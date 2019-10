नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को दिवाली पर रिलीज हुई ‘सांड की आंख’ (Saand Ki Aankh)को टैक्स फ्री कर दिया. इस फिल्म में तापसी पन्नू व भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, “दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सांड की आंख को टैक्स फ्री स्टेटस दिया है. फिल्म का संदेश हर आयु, लिंग व पृष्ठभूमि के लोगों तक पहुंचना चाहिए.”

#MeriDilli 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼

Thank you @ArvindKejriwal and @msisodia for this much needed encouragement 🙏🏼#SaandKiAankh goes tax free YET AGAIN ! pic.twitter.com/BL9tTZQ8sP

— taapsee pannu (@taapsee) October 25, 2019