नई दिल्ली: तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर ने उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू के लिए अपनी आगामी फिल्म ‘सांड की आंख’ की एक स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति द्वारा फिल्म की सराहना किए जाने से दोनों अभिनेत्रियां स्वाभाविक रूप से बेहद खुश हैं. फिल्म में इन दोनों अभिनेत्रियों ने भारत की सबसे उम्रदराज शार्पशूटर्स प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर के किरदार निभाए हैं.

Thank you so much sir. Such an honour to have you and your family as the first audience for our little gem #SaandKiAankh

Thank you for the kind words 🙏🏼 https://t.co/cCIHkIAInc

— taapsee pannu (@taapsee) October 5, 2019