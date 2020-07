बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और कंगना रनौत के बीच छिड़ी जंग आखिरकार खत्म हो गई है. तापसी ने आखिरी ट्वीट करते हुए कहा कि फाइनल क्या है. मैटर करता है इंसाइडर होना. ये सब बहुत कंफ्यूजिंग होता जा रहा है. इससे पहले मैं भूल जाऊं कि मेरा स्टैंड क्या है मैं साइन आउट कर रही हूं. बता दें, कंगना ने तापसी और स्वरा भास्कर को बी-ग्रड एक्ट्रेस कहा था. Also Read - खतरों के खिलाड़ी 10 शो की विनर हैं करिश्मा तन्ना ! लोगों का इशारा तो इसी तरफ है

Arre !!???? Toh ab final kya hai ? Matter karta hai to be from the ‘inside’ or no. Yaar yeh sab kuch bohot confusing hota jaa raha hai 🤪 I’m gonna sign out of this before I forget ki mera stand kya hai 🤯 https://t.co/DcNNbVJH3d Also Read - Tejasswi Prakash की बोल्ड तस्वीरें कर देंगी बैचेन, चोट की वजह से छोड़ दिया था KKK-10

इससे पहले तापसी पन्नू ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन यह अभिनेत्री कंगना रनौत पर तंज कसने जैसा मालूम पड़ता है. इन सबकी शुरूआत तब हुई जब मंगलवार को एक यूजर ने ट्वीट किया, “नेपोटिज्म पर अपनी बात रखने के लिए अभी हर कोई कंगना रनौत की सराहना कर रहा है, मैं उन्हें यह वीडियो दिखाकर पूछना चाहता हूं कि उनमें और करण जौहर में क्या अंतर है? अगर एक निर्देशक के तौर पर अपने सह-कलाकार के रोल काटना उनकी रिआयत है, तो फिर करण जौहर को क्यों उनके फैसले के लिए गलत ठहराया जाता है?”

There is no film as “solo” film , there is no actor such as “chota mota” actor. A film is a TEAM effort including all departments, all actors. The protagonist in NOTHING without the support of the ‘supporting’ cast. Respect is EARNED not COMMANDED. https://t.co/PP67RMwh3i

— taapsee pannu (@taapsee) July 21, 2020