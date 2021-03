Taapsee Pannu Boyfriend Mathias Boe Requests Minister Kiren Rijiju For Help: बुधवार को अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) के घर पर आयकर विभाग की रेड के बाद उनकी मुश्किले बढ़ गई हैं. आए दिन इस खबर पर कोई ना कोई नया अपटेड आता ही रहता है, हालांकि इस पर अभी तक तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) का किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है. लेकिन उनके बॉयफ्रेंड मथाइस बोई (Mathias Boe) ने एक्ट्रेस को मुश्किल से निकालने के लिए खेल मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) से अपील की है. Also Read - Monalisa Hot Photo: मोनालिसा की कातिल अदाओं से फैंस हुए 'Bold', भोजपुरी एक्ट्रेस की हॉटनेस से भरी तस्वीरें वायरल

तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) के बॉयफ्रेंड और बैडमिंटर प्लयेर मैथियास बोए (Mathias Boe) ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) से मदद मांगी है. मैथियास बोए ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘मैं बड़ी मुश्किल में हूं. पहली बार एक कोच के रूप में इंडिया के कुछ महान एथलीट्स का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, वहीं दूसरी तरफ आयकर विभाग ने तापसी पन्नू के परिवार वालों, मुख्य रूप से उनके माता-पिता पर बिना वजह दबाव बनाने के लिए उनके घर पर छापेमारी कर रहा है. किरण रिजिजू प्लीज कुछ करिए.’ Also Read - तापसी, अनुराग कश्यप पर 2013 में भी छापे पड़े थे, तब मुद्दा नहीं बना था: वित्त मंत्री सीतारमण



मैथियास बोए (Mathias Boe)के ट्वीट पर किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि कि उन्हें अपना प्रेफेशनल कर्तव्य निभाना चाहिए। किरेन रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘भारत की धरती का कानून सर्वोच्च है और हमें उसका पालन करना पड़ेगा. जो कुछ भी हो रहा है वह आपके और मेरे मामले से बहुत आगे हैं. हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, भारतीय खेल के लिए यही सबसे अच्छा रहेगा.’

Law of the land is supreme and we must abide by that. The subject matter is beyond yours and my domain. We must stick to our professional duties in the best interest of Indian Sports. https://t.co/nIIf5C8TXL

