नई दिल्ली: अभिनेत्री तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने एक बुजुर्ग महिला को प्लेटलेट्स दान किया और तिलोत्तमा शोम ने शुक्रवार को इस कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की. जवाब में, तापसी ने भी उन्हें ट्वीट कर 'बिग हग' दिया. तापसी ने लिखा, "कम से कम जो मैं कर सकती थी. हर किसी को किसी के जीवन को बचाने का मौका नहीं मिलता. मेरे लिए किसी भी अन्य उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि है. बिग हग, हमेशा की तरह प्यार फैलाती रहो."

तिलोत्तमा ने पहले ट्वीट किया था कि कैसे उसके दोस्त की दादी को प्लेटलेट्स की जरूरत थी, और तापसी मदद करने के लिए पहुंची. तिलोत्तमा ने शुक्रवार को ट्वीट किया, "मैंने कभी भी तापसी के साथ काम नहीं किया है, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी थी कि वह कितनी मेहनती है. हालांकि, मैं इस बात से अनभिज्ञ थी कि वह अविश्वसनीय रूप से कितनी मानवीय है. मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देती हूं और आपकी ताकत की प्रशंसा करती हूं."

I have never worked or hung out with @taapsee but I was aware of how hard working she is!! I was however, unaware of how incredibly humane she is. Going beyond an RT to actually offering to donate her platelets. You are gold!! I wish you my best and admire your strength ❤️

— Tillotama Shome (@TillotamaShome) March 26, 2021