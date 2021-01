Taapsee Pannu hot Photoshoot in Bathtub enjoying the cheap thrills see Pics Rashmi Rocket- बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में तापसी ने बाथटब में एक फोटो शेयर की है जिसमें उनका हॉट अंदाज देखने को मिल रहा है. हालांकि ये कोई नई बात नहीं है लेकिन इस तस्वीर पर उनके मजेदार कैप्शन ने सबका दिल जीत लिया. तापसी ने लिखा- बाथटब में बैठकर तस्वीरें क्लिक करना नई बात है और इसलिए वह कुछ सस्ते रोमांच का आनंद लेना चाहती हैं. Also Read - PUBG Mobile India Trailer Lunched: इंडिया में पबजी को लेकर आया बड़ा अपडेट, टीजर लॉन्च, अब गेम का इंतजार

बता दें, तापसी पन्नू फिल्म ‘रश्मि रॉकेट’ (Rashmi Rocket) में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए खूब पसीना बहा रही हैं.आकर्ष खुराना निर्देशित फिल्म में अभिनेता प्रियांशु पेनयुली तापसी के पति की भूमिका निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म में तापसी एक गुजराती एथलीट के रोल में नज़र आएंगी. Also Read - Pneumonia: बच्चों के लिए निमोनिया हो सकता है जानलेवा, जानें लक्षण, क्या करें क्या नहीं

तापसी ने अपने फ़िल्मी करियर की शुरआत साल 2010 में तेलगु फिल्म राघवेन्द्र राव निर्देशित फिल्म झूमंडी नादम से की थी. तापसी की दूसरी फिल्म तमिल डेब्यू थी, आदुकलम इस फिल्म में उनके अपोजिट धनुष नजर आए थे.