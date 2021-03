Taapsee Pannu New House Pannu Pind Inside Pictures: बॉलीवुड की दुनिया में अपने बेबाक अंदाज़ और अपनी अदाकारी के लिए मशहूर एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) किसी न किसी वजह से अक्सर सुर्ख़ियों में ज़रूर रहती हैं. इस बार तापसी अपने नए विंटेज घर (Taapsee Pannu New House) को लेकर ख़बरों में हैं. अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली तापसी ने नया घर लिया है और इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. नए और पुराने फ्लेवर को मिलाकर इस घर की डिजाइनिंग की गई है. तापसी का नया घर बहुत (Taapsee Pannu New Home Pics) खूबसूरत लग रहा है. Also Read - Looop Lapeta Releasing Date: तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन की फिल्म 'लूप लपेटा' 22 अक्टूबर को होगी रिलीज, कॉमेडी-थ्रिलर का तड़का

लिविंग रूम की बात करें तो इसमें विंटेज सोफा सेट और एक लकड़ी की नक्काशीदार सेंटर टेबल है. वहीं टीवी को जिस तरह उन्होंने पर्दे के पीछे रखा है वह देखने लायक है. तापसी ने इस नए घर को 'पन्नू पिंड' का नाम दिया है. यहां देखिए घर (Taapsee Pannu's New House Inside Pics) के अंदर की कुछ तस्वीरें:

बता दें कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर तापसी को बधाइयाँ मिल रही हैं. गौरतलब है कि वर्तमान में वह अनुराग कश्यप की ‘दोबारा’ की शूटिंग कर रही हैं. फिल्म निर्माता और अभिनेत्री हाल ही में अपने घरों में आयकर विभाग द्वारा तलाशी लिए जाने के लिए चर्चा में थे.