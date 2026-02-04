'10 साल का बच्चा दुष्कर्म कर रहा…’, दिल्ली केस ने तापसी पन्नू को झकझोर दिया, बोलीं- कहीं न कहीं गलती हमारी....

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'अस्सी' के प्रमोशन में बिज़ी हैं. इस दौरान उन्होंने दिल्ली के हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि हर दिन रेप के लगभग 80 केस सामने आ रहे हैं. 10 साल का लड़का कटघरे में खड़ा है आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?

Published date india.com Published: February 4, 2026 4:50 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
taapsee pannu on 10 old boy delhi rape case said it out fault not giving the good upbringing
taapsee pannu on 10 old boy delhi rape case said it out fault not giving the good upbringing

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों अपनी फिल्म ‘अस्सी’ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने कहा कि देश में रेप के केस बढ़ रहे हैं. आज 10 साल का लड़का भी इसका अपराधी है. हम कहां जा रहे हैं? अगर बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम भी उनके जिम्मेदार हैं.

तापसी मंगलवार को जयपुर में अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही थीं इस दौरान उन्होंने समाज में बढ़ रहे अपराधों पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि अब रेप जैसे अपराधों के लोग आम खबरों की तरह लेने लगे हैं.

View this post on Instagram

A post shared by Taapsee Pannu (@taapsee)

एक्ट्रेस ने समाज में बढ़ते यौन अपराध और बच्चों की गलत परवरिश के ऊपर बात की. तापसी ने कहा कि देश में हर दिन करीब 80 रेप केस सामने आ रहे हैं. समाज को इन्हें लेकर अब पर्सनल होने की जरूरत है.

View this post on Instagram

A post shared by Taapsee Pannu (@taapsee)

तापसी ने कहा कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूं. जब भी उससे जुड़ी कोई बुरी खबर देखती हूं तो दिल दहल जाता है. जब इतने छोटे बच्चे हिंसक और विकृत सोच तक पहुंच रहे हैं तो कहीं न कहीं हम भी गलती कर रहे हैं. उनके मुताबिक, ये मामला कानून व्यवस्था के अलावा परवरिश और शिक्षा और आसपास के माहौल का भी ध्यान देना चाहिए.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

तापसी पन्नू ने कहा कि ऐसे मामलों में बच्चों की मानसिक स्थिति को समझा जाए और समय रहते उन्हें सही दिशा दिखाई जाए. एक्ट्रेस ने साफ किया कि अगर वक्त रहते इसे नहीं समझा गया तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं.

6 साल की बच्ची के साथ रेप
तापसी ने कहा कि हाल ही में एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप की घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया. बोलीं- मैंने कुछ दिन पहले एक बच्ची के साथ रेप की घटना को सुना. साथ ही ये भी पता चला कि इसमें 10 से 13 साल के बच्चे शामिल थे. इसे सुनकर उन्हें एक धक्का लगा था.

फिल्म ‘अस्सी’
निर्देशक अनुभव सिन्हा की सबसे चर्चित और बहस छेड़ने वाली फिल्मों में से एक है. ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समाज के उस कड़वे सच को सामने रखती है जिस पर लोग बात करने से भी कतराते हैं. अनुभव सिन्हा खुद कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि ‘अस्सी’ ऐसी फिल्म है, जिसे मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सवाल पूछती है और सवाल पूछना किसी भी समाज के लिए ज़रूरी होता है. उनके मुताबिक, यह फिल्म एंटरटेनमेंट से ज़्यादा एक चेतावनी है कि अगर नफरत को समय रहते नहीं रोका गया, तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है.

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.