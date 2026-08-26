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कंगना के 'सस्ती कॉपी' वाले तंज पर तापसी पन्नू का पलटवार, बोलीं- 'रास्ते में कोई आएगा तो नहीं छोड़ूंगी'

तापसी पन्नू की फिल्म 'गांधारी' का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में है. बेटी के अपहरण के बाद उसे बचाने के लिए संघर्ष करती मां के किरदार में तापसी का दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है. ट्रेलर लॉन्च के दौरान उन्होंने किरदार की तैयारी के साथ कंगना रनौत के साथ चल रहे विवाद पर भी खुलकर नाराजगी जाहिर की.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 26, 2026, 9:43 AM IST
कंगना के 'सस्ती कॉपी' वाले तंज पर तापसी पन्नू का पलटवार, बोलीं- 'रास्ते में कोई आएगा तो नहीं छोड़ूंगी'
  • तापसी पन्नू की फिल्म ‘गांधारी’ में वह अपनी किडनैप हुई बेटी को बचाने के लिए हर खतरे से लड़ती नजर आएंगी
  • किरदार के लिए तापसी ने आंखों की रोशनी खोने के बाद चलने और बॉडी लैंग्वेज की खास ट्रेनिंग ली
  • फिल्म का एक्शन बदले के बजाय बेटी को बचाने की मां की बेचैनी पर आधारित है
  • कंगना रनौत के ‘सस्ती कॉपी’ वाले बयान पर तापसी ने कहा कि मीडिया को बार-बार इस विवाद पर सवाल पूछना बंद करना चाहिए

तापसी पन्नू की आने वाली फिल्म ‘गांधारी’ रिलीज से पहले ही लगातार चर्चा में बनी हुई है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस फिल्म में तापसी एक ऐसी मां का किरदार निभा रही हैं, जिसकी बेटी किडनैप हो जाती है. बेटी को वापस लाने के लिए वह हर खतरे का सामना करने को तैयार है. ट्रेलर लॉन्च के दौरान तापसी ने किरदार की तैयारी, आंखों की रोशनी चले जाने के बाद निभाए गए सीन और एक्शन के बारे में खुलकर बात की. इसी दौरान उन्होंने कंगना रनौत के साथ चल रहे विवाद पर भी नाराजगी जाहिर की.

तापसी ने कहा, “फिल्म में मेरे किरदार को लेखिका कनिका ढिल्लों ने बहुत बारीकी से लिखा है. किरदार को समझने के लिए मुझे बहुत ज्यादा चीजें खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पूरी भावनाएं पहले से कहानी में साफ थीं. मुझे बस उस किरदार को सही तरीके से पर्दे पर दिखाना था. कहानी के बीच में मेरा किरदार अपनी आंखों की रोशनी खो देता है. ऐसे में किरदार के चलने के तरीके या दूसरे कामों के करने के तरीकों को समझने के लिए मैंने एक खास ट्रेनिंग ली कि बिना देखे किस तरह चलना है, शरीर की हरकत कैसी होनी चाहिए और किसी चीज को महसूस करते समय किस तरह प्रतिक्रिया देनी है. यह अनुभव मेरे लिए इसलिए भी अलग था, क्योंकि मुझे बोलने के बजाय अपने शरीर की हर छोटी हरकत से यह दिखाना था कि मेरा किरदार देख नहीं सकता.”

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शरीर और दिमाग दोनों को तैयार रखना जरूरी-

एक्शन को लेकर तापसी ने कहा, ”मैं इससे पहले भी एक्शन फिल्मों में काम कर चुकी हैं, इसलिए मुझे इसकी तैयारी का अंदाजा है. एक्शन करते समय कलाकार को खुद को इस तरह तैयार रखना पड़ता है कि चोट लगने का खतरा कम हो. इसके लिए शरीर और दिमाग दोनों को तैयार रखना जरूरी होता है. लेकिन, ‘गांधारी’ का एक्शन मेरे पुराने काम से अलग है, क्योंकि इसमें एक मां की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं.”

उन्होंने कहा, ”मेरे किरदार का एक्शन किसी बदले की भावना से जुड़ा नहीं है. वह अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ रही है, इसलिए जब वह किसी से भिड़ती है तो उसके पीछे गुस्से से ज्यादा अपनी बच्ची को वापस पाने की बेचैनी है, अगर मेरे किरदार की बेटी तक पहुंचने के रास्ते में कोई भी आएगा, तो वह उसे नहीं छोड़ेगी. फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो इसकी शुरुआत तापसी और उनकी बेटी मिष्टी के साथ होती है. दोनों के बीच मां-बेटी का बेहद प्यारा रिश्ता दिखाई देता है. एक सीन में तापसी आंखों पर पट्टी बांधकर बच्ची के साथ छुपन-छुपाई खेलती नजर आती हैं. इसके बाद कहानी अचानक बदल जाती है. ट्रेन से सफर के दौरान मिष्टी गायब हो जाती है और यहीं से एक मां की बच्ची को लेकर तलाश शुरू होती है.

बच्चियां गायब हुई हैं-

बेटी को काफी खोजने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिलता, तो तापसी का किरदार खुद उसे ढूंढने निकलता है. कहानी में आगे दिखाया जाता है कि सिर्फ मिष्टी ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाके से कई बच्चियां गायब हुई हैं. इसके बाद मामला और गंभीर हो जाता है. तापसी को छाया कदम का किरदार ट्रेनिंग देता है, और वह आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी बेटी की तलाश के लिए निकल पड़ती है.

ट्रेलर में महाभारत की गांधारी का भी संदर्भ दिया गया है, इसमें कहा जाता है कि जिस तरह गांधारी ने अपने पति के लिए आंखों पर पट्टी बांधी थी, उसी तरह एक मां अपनी बेटी के लिए आंखों पर पट्टी बांधेगी. आगे जॉयपुरा की रहस्यमयी दुनिया दिखाई देती है, जहां बहरूपियों और गायब होती बच्चियों से जुड़ा एक डरावना सच सामने आता है.

ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब कंगना रनौत के साथ चल रहे विवाद को लेकर सवाल पूछा गया, तो इस पर तापसी ने अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा, ”मीडिया यह सवाल पूछना कब बंद करेगा? अगर सच में आप चाहते हैं कि हमारे बीच कोई विवाद न रहे तो ऐसे सवाल पूछना ही बंद कर देना चाहिए. शायद मीडिया को इस तरह के सवालों में काफी मजा आता है, तभी बार-बार यही बात पूछी जाती है.” गौरतलब है कि कंगना ने हाल ही में तापसी का नाम लिए बिना उन्हें ‘सस्ती कॉपी’ कहा था. इसके बाद तापसी ने भी सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए जवाब दिया था और लिखा था- ‘हेंस प्रूव्ड’. ( input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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