मुंबई: अपनी फिल्म ‘थप्पड़’ रिलीज होने का इंतजार कर रहीं अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अभिभावकों के समर्थन के महत्व को लेकर एक दिलचस्प पोस्ट साझा किया है. तापसी ने गुरुवार को ट्विटर पर फिल्म की एक तस्वीर के साथ ही फिल्म में उनके पिता बने कुमुद मिश्रा के साथ की एक तस्वीर साझा की है.

Being daddy’s girl is what made things easy/difficult fr Amrita.The fact she thought her partner will be someone like her father got her expectations soar high but when they crashed,he was there to hold her from falling.Witness this beautiful father daughter relationship #Thappad pic.twitter.com/54vyJMiZk6

