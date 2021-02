Taapsee Pannu First Look From Looop Lapeta: बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने मंगलवार को अपनी अगली फिल्म ‘लूप लपेटा’ (Looop Lapeta) से अपने लुक को साझा किया है. फिल्म में वह सावी नामक एक किरदार निभा रही हैं. तापसी ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फिल्म से अपने लुक को साझा किया है. तस्वीर में ग्रीन टी-शर्ट, डेनिम शॉर्ट्स और मैचिंग स्नीकर्स पहनी तापसी पेपर स्ट्रिप को थामे टॉयलट सीट पर बैठीं नजर आ रही हैं. यह वॉशरूम पुराना और गंदा दिखाई पड़ रहा है. Also Read - कंगना रनौत ने भाई-बहनों के लिए दिखाया प्यार, इतने करोड़ के फ्लैट्स किए गिफ्ट

इसके साथ कैप्शन में अभिनेत्री ने लिखा है, "लाइफ में कभी कभार ऐसा टाइम आता है जब हमें खुद से ये सवाल करना पड़ता है 'मैं आखिर यहां आई कैसे?' मैं भी यही सोच रही थी. नहीं, इस गंदे बाथरूम के बारे में नहीं बल्कि अपनी मुरझाई जिंदगी के बारे में! ये सावी है और एक अनोखे सफर में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है. हैशटैगलूपलपेटा."

तापसी फिलहाल गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, जिसमें उनके विपरीत पहली बार ताहिर राज भसीन शामिल होंगे. आकाश भाटिया ‘लूट लपेटा’ के निर्देशक हैं और यह फिल्म इस साल के अंत तक रिलीज होगी.