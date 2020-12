Taapsee Pannu Shares race Training Video of Rashmi Rocket Video Viral on Internet- बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने बुधवार को फिल्म ‘रश्मि रॉकेट’ की ट्रेनिंग वीडियो शेयर की है. तापसी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जहां वह पटरियों पर दौड़ती हुई, और फिर जिम में कसरत करते हुए कड़ी मेहनत के बाद थकी हुई भी दिखाई दे रही हैं. Also Read - Aashram 2: बाबा निराला की 'बबीता' ने आश्रम में दिखाया हुस्न औ कमबख्त! अब जान पर बन आई है ये तस्वीरें देखकर

तापसी पन्नू ने अपने वीडियो में कहा, "यह दर्दभरा था. शूटिंग के तीसरे दिन मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था, मैं बिल्कुल दौड़ नहीं पा रही थी. मुझे शूटिंग रोकनी पड़ी ताकि मैं चल पाऊं. इस फिल्म के लिए मुझे जिम में बहुत मेहनत करनी पड़ी."

अपनी अगली फिल्म ‘रश्मि रॉकेट’ में वह एक धावक की भूमिका के लिए पिछले कुछ महीनों से भारी कसरत कर रही हैं.