तापसी पन्नू का कहना है कि उन्हें अपनी आगामी फिल्म 'लूप लपेटा' के सेट पर बहुत प्यार मिला. इतना ही नहीं, वह इस बात को लेकर हैरान हैं कि क्या वो इतना सब कुछ पाने के योग्य थीं. तापसी ने सोमवार को फिल्म से एक फोटो पोस्ट करते हुए ये बातें शेयर कीं.

तापसी ने लिखा, "उन फिल्मों में से एक, जहां आपको सभी सेट के सभी डिपार्टमेंट्स से इतना प्यार मिला कि आप यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या आप इसके लायक हैं. ईमानदारी से कहूं तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस लायक हूं. आप लोगों ने मुझे बिगाड़ दिया है. वाकई क्या टीम है!"

उन्होंने आगे कहा, “मैं हर तरफ से खुद को मिले प्यार को बहुत याद करूंगी. एक रॉकिंग टीम के लिए चीयर्स और हम सुनिश्चित करेंगे कि इस फिल्म के लिए लोग सिनेमाघरों की ओर भागकर जाएं. हैशटैग लूप लपेटा”

लूप लेपेटा 1998 में रिलीज हुई जर्मन फिल्म ‘रन लोला रन’ का हिंदी रूपांतरण है. इस फिल्म में फ्रांका पोटेंते ने अभिनय किया है और टॉम टायकवर ने निर्देशित किया है. बॉलीवुड में 2003 में इस कॉन्सेप्ट पर ‘एक दिन 24 घन्टे’ बन चुकी है. इसमें नंदिता दास और राहुल बोस ने अभिनय किया है.

तापसी ने अब अपनी अगली फिल्म ‘शाबाश मिठू’ के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है. इस फिल्म में वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज की भूमिका निभाएंगी.