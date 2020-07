नई दिल्ली: इन दिनों बॉलीवुड की दुनिया में आरोप लगाने और तंज कसने का खेल चल रहा है. ये फ़िल्मी सितारें सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे पर जुबानी हमला भी बोल रहे हैं. स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप के बाद अब अभिनेत्री तापसी पन्नू (Taapsee Pannu Twitter) ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन यह अभिनेत्री कंगना रनौत पर तंज कसने जैसा मालूम पड़ता है. Also Read - अब स्वरा भास्कर ने कंगना रनौत पर साधा निशाना, जमकर हुआ ट्विटर वॉर, जानिए पूरा मैटर

इन सबकी शुरूआत तब हुई जब मंगलवार को एक यूजर ने ट्वीट किया, "नेपोटिज्म पर अपनी बात रखने के लिए अभी हर कोई कंगना रनौत की सराहना कर रहा है, मैं उन्हें यह वीडियो दिखाकर पूछना चाहता हूं कि उनमें और करण जौहर में क्या अंतर है? अगर एक निर्देशक के तौर पर अपने सह-कलाकार के रोल काटना उनकी रिआयत है, तो फिर करण जौहर को क्यों उनके फैसले के लिए गलत ठहराया जाता है?"

There is no film as “solo” film , there is no actor such as “chota mota” actor. A film is a TEAM effort including all departments, all actors. The protagonist in NOTHING without the support of the ‘supporting’ cast. Respect is EARNED not COMMANDED. https://t.co/PP67RMwh3i Also Read - अनुराग कश्यप ने लगाई कंगना रनौत की क्लास, बोले- 'बहुत हो गया'

— taapsee pannu (@taapsee) July 21, 2020