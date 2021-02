Bollywood Reaction on Rihanna over support to farmers’ protest: देश में चल रहे किसान आंदोलन की बातें अब दुनियाभर में हो रही है. लगभग 5 महीने से चल रहे इस आंदोलन ने विदेशों में भी सुर्खियां बटोर ली है. पॉप स्टार रिहाना के इस आंदोलन को समर्थन देने के बाद कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकार इसके समर्थन में आ चुके हैं. वहीं रिहाना के एक ट्वीट ने देश में हलचल मचा दी है. बॉलीवुड भी इस वक़्त दो गुटों में बंट गया है. स्वरा भास्कर, अली फज़ल जैसे कुछ कलाकार जहां एक तरफ रिहाना के ट्वीट का समर्थन कर रहे हैं वहीं अक्षय कुमार, कंगना रनौत जैसी हस्तियों ने रिहाना की आलोचना करते हुए कहा कि यह देश का अंदरुनी मामला है. यहां देखिए बॉलीवुड हस्तियों के रिएक्शन: Also Read - अमिताभ बच्चन ने शेयर की 'टॉय बाइक' चलाते हुए फोटो, लोगों ने पूछा- किसान आंदोलन पर चुप्पी क्यों? हुए ट्रोल

स्वरा भास्कर ने रिहाना के ट्वीट को वॉव और हाथ जोड़ने वाला इमोजी के साथ रिट्वीट किया.

Thank you for this @rihanna

We are talking about this but the world is not. @Bkuektaugrahan @Kisanektamorcha please show her your love for this timely gesture. #FarmersProtest https://t.co/oCeJP9u7qF — सुशांत सिंह sushant singh ‏سشانت سنگھ (@sushant_says) February 2, 2021

टीवी और फ़िल्मी दुनिया के फेमस एक्टर सुशांत सिंह ने रिहाना के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा,”इसके लिए धन्यवाद रिहाना. हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं लेकिन दुनिया नहीं कर रही है.”

If one tweet rattles your unity, one joke rattles your faith or one show rattles your religious belief then it’s you who has to work on strengthening your value system not become ‘propaganda teacher’ for others. — taapsee pannu (@taapsee) February 4, 2021

तापसी पन्नू ने रिहाना के ट्वीट को रीट्वीट किया और बाद में लिखा- यदि एक ट्वीट आपकी एकता को तोड़ता है, एक जोक या एक शो आपकी आस्था औरर धार्मिक विश्वास को तोड़ता है, तो आपको अपने मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम करना पड़ेगा. दूसरों के लिए ‘प्रोपगैंडा टीचर’ न बने.

ऋचा चड्डा और अली फज़ल ने भी रीट्वीट कर आभार जताया. वहीं कंगना रनौत, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे कई सेलेब्स ने भी इस मामले पर कमेंट किया. यहां देखें कुछ अन्य ट्वीट्स:

Farmers constitute an extremely important part of our country. And the efforts being undertaken to resolve their issues are evident. Let’s support an amicable resolution, rather than paying attention to anyone creating differences. 🙏🏻#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda https://t.co/LgAn6tIwWp — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 3, 2021

Sanghi Naari sabpe Bhaari Vs Libru role models their lil pussy cat dolls … come on India show them our power. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropoganda pic.twitter.com/gEG9YVjZyF — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 3, 2021

We must always take a comprehensive view of things, as there is nothing more dangerous than half truth. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda @hiteshjain33 https://t.co/7rNZ683ZAU — Suniel Shetty (@SunielVShetty) February 3, 2021

बता दें कि गृह मंत्रालय ने सोमवार को किसानों के प्रदर्शन स्थल सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की अवधि मंगलवार रात तक के लिए बढ़ा दी थी.