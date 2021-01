नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं जिन्हें दूसरे कलाकारों के करियर ग्रोथ से अच्छा लगता हो. इस लिस्ट में अब बी टाउन के ‘खिलाड़ी’ यानि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का नाम जुड़ गया है. अक्षय को अभिनेत्री तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) के करियर में वृद्धि पर गर्व है. ये सब तब शुरू हुआ जब तापसी ने फिल्म ‘बेबी’ के पोस्टर को ट्वीट कर अपने एहसास बयां किए. तापसी ने ट्वीट में लिखा, “डियर कलाकारों, मिनटों की संख्या से फर्क नहीं पड़ता है बल्कि उन मिनटों में आपने क्या प्रभाव डाला है उससे फर्क पड़ता है. 7 मिनट जिन्होंने मेरी जिंदगी को रुख सही दिशा में कर दिया. आपकी नाम शबाना.” Also Read - Bachchan Pandey: अक्षय ने नए पोस्टर के साथ बताई 'बच्‍चन पांडे' की र‍िलीज डेट, बोले 'एक लुक है काफी'

Dear actors,

Number of minutes don’t matter, the impact u leave with what u do in those minutes …… matters 🙂

7 minutes that changed the direction of tide for me FOR GOOD.

Yours truly ,

Yours truly ,

Naam Shabana 😉@neerajpofficial 🙏🏼@ShitalBhatiaFFW @akshaykumar pic.twitter.com/H6A2ZhFLBO

— taapsee pannu (@taapsee) January 23, 2021