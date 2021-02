Taapsee Pannu New Film Woh Ladki Hai Kahan: साल 2013 में फिल्म चश्मेबद्दूर से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) स्कैम 1992 (Scam 1992) के प्रसिद्ध अभिनेता प्रतीक गांधी (Pratik Gandhi) के साथ एक नई फिल्म ‘वो लड़की है कहां’ (Woh Ladki Hai Kahan) में साथ काम करने के लिए तैयार हैं. यह पहली बार होगा जब दोनों को साथ में स्क्रीन स्पेस पर देखा जाएगा. फिल्म अरशद सैयद द्वारा निर्देशित और सिद्धार्थ रॉय कपूर द्वारा निर्मित होगी. इस खबर की पुष्टि करते हुए ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोमवार को ट्वीट किया. Also Read - Taapsee Pannu Romantic Pic from Looop Lapeta: तापसी पन्नू की ताहिर के साथ रोमांटिक फोटो वायरल, इक-दूजे के आगोश में सिमटे आए नज़र

उन्होंने लिखा, ” तापसी और प्रतीक गांधी की नई फिल्म की घोषणा. दोनों एक साथ वो लड़की है कहां में नजर आएंगे, जो 2021 के आखिरी में शुरू होगा. इसको अरशद सैयद डायरेक्ट करेंगे और सिद्धार्थ रॉय कपूर प्रोड्यूस करेंगे.”

इस बीच, तपसी पन्नू के पास रश्मि रॉकेट, लूप लैपेटा, हसीन दिलरुबा, दोबारा और शाबाश मिठू जैसी अच्छी प्रोजेक्ट्स हैं. बता दें कि तापसी एक बार फिर अनुराग कश्यप के साथ ‘दोबारा’ नाम की फिल्म करने जा रही हैं.