Also Read - तापसी पन्नू को आई स्कूल के दिनों की याद, शेयर की Throwback फोटो

View this post on Instagram

@taapseeslays ta ta . . . . . @_.shahrukh._1 @amitabhbachchan.ab @hrithikroshanfc_ @akshaykumarcafe @beingsalmankhan.offcl @jacquelinef_sneha @_zyan_mallik @therealkareenakapoor @deepikanpadukone @aliabhattheaven @priyankachopraplanet . #taapsee #taapseepannu #taapseeslays #taapseepannufans #rashmirocket #shabaashmithu #haseendillruba #loooplapeta #hotindiangirl #amitabhbachchan #akshaykumar #vickykaushal #varundhawan #jacquelinefernandez #bhumipednekar #bollywooddance #bollywood . #kartikaaryan_love❤ #kritisanon_team #vdkiqueen