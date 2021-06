Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Actor Ghanshyam Nayak Akka Nattu Kaka Helps Aishwarya Rai To Learn These Dance: पॉप्युलर टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में नट्टू काका (Nattu Kaka) रोल निभाकर हिट हुए ऐक्टर घनश्याम नायक (Ghanshyam Nayak) भले ही इस वक्त कैंसर से जूझ रहे हों लेकिन उन्होंने काफी लंबा समय बॉलीवुड और टीवी को दिया है और उन्हें अच्छा खासा अनुभव है. ऐसे में हाल ही में एक्टर ने बताया कि उन्होंने ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) को गुजराती ड्रामा और डांस के भाव और स्टेप्स सिखाए थे. Also Read - 'तारक मेहता' के नट्टू काका को हुआ कैंसर, चल रही है कीमोथेरेपी...कहा- 'सेट पर जल्द होगी वापसी'

'हम दिल दे चुके सनम' (Hum Dil De Chuke Sanam) ने हाल ही में 22 साल पूरे किए हैं, बता दें कि इस फिल्म में नट्टू काका ने विट्ठल काका का रोल प्ले किया था. ऐसे में एक्टर ने फिल्म से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए कहा कि 'मैंने ऐश्वर्या को गुजराती में भवाई (गुजराती डांस और ड्रामा) सिखाया था, कभी-कभी ऐश्वर्या मेरे पैर भी छूती थीं'.



घनश्याम नायक ने आगे बताया कि ‘हम दिल दे चुके सनम’ की मेकिंग के दौरान उन्होंने संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की भी मदद की थी और सलमान खान (Salman Khan) उन्हें आज भी ‘विट्ठल काका’ कहकर बुलाते हैं. घनश्याम नायक ने 350 से भी ज्यादा टीवी शोज और करीब 250 हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया है.