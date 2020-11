Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah actor Nidhi Bhanushali shared hot and sexy photos in Bikini– ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में पहले सोनू का किरदार निभाने वाली निधि भानुशाली ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिनमें वो बिकिनी में नज़र आ रही हैं. फैंस निधि की इन तस्वीरों पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. Also Read - 'नागिन' सुरभि चंदना का ऑफ शॉल्डर ब्लाउज़ के साथ पर्पल साड़ी में तड़का, गुज़री है जो दिल पर वो क़यामत ही अलग है

इन फोटोज में निधि नीले और काले रंग के स्विमवियर में मस्ती करती हुईं दिखाई दे रही हैं. निधि ने इन तस्वीरों पर मजेदार कैप्शन देते हुए लिखा- vitamin Sea और vitamin D का मजा ले रही हैं. Also Read - Corona Vaccine Memes/Jokes: कोरोना वैक्सीन को लेकर दवा कंपनियों की रेस पर जमकर मजे ले रहे लोग

बता दें, निधि भानुशाली ने शो में आत्माराम भिड़े और माधवी भिड़े की बेटी सोनू का किरदार निभाया था. यूजर्स ने इन तस्वीरों पर कमेंट करते हुए लिखा कि ‘भिड़े सर, आपकी बेटी तो हाथ से निकल गई.’