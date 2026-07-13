Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah में 'बापूजी' बनने के लिए 283 बार मुंडवाया अपना सिर, फिर हुई ये बीमारी

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Amit Bhatt: टेलीविजन इतिहास के सबसे लोकप्रिय कॉमेडी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ करीब 15 सालों से दर्शकों के बीच बना हुआ है और लोग इसे आज भी बड़े पसंद के साथ देखते हैं. इस शो से वैसे तो कई सारे पुराने किरदारों ने खुद को दूर कर लिया है लेकिन आज भी इसका जलवा बरकरार है. ऐसे में आज हम आपको शो से जुड़े अहम और सबसे पुराने किरदारों में से एक अमित भट्ट ऊर्फ बापूजी से जुड़ी ऐसी बातें बताने जे रहे हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे.
‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में चंपकलाल का किरदार निभाने के लिए मशहूर एक्टर अमित भट्ट अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत रहे हैं. जहां दर्शक चंपकलाल और जेठालाल की बाप-बेटे की जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं, वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि असल ज़िंदगी में वे अपने ऑन-स्क्रीन बेटे दिलीप जोशी से उम्र में छोटे हैं. यूट्यूब चैनल ‘द मोई ब्लॉग’ के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, अमित भट्ट ने 35 साल की उम्र में चंपकलाल का रोल स्वीकार करने, दिलीप जोशी के साथ अपने रिश्ते और इस रोल के लिए किए गए त्याग के बारे में खुलकर बात की थी.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दिलीप जोशी और मेरा साथ बहुत पुराना है. हमने सबसे पहले एक गुजराती थिएटर प्ले में साथ काम किया, फिर FIR में, और बाद में उमेश शुक्ला की डायरेक्ट की हुई एक फ़िल्म में.इसलिए, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी. जब प्रोड्यूसर असित मोदी ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया, तो उन्होंने मुझे रोल के बारे में बताया और उन्होंने दिलीप भाई से भी बात की थी और उनसे कहा था, ‘आप जो चाहें वो रोल चुन सकते हैं जेठालाल या चंपकलाल.’ इस किरदार का लुक पहले से ही तय था दिलीप भाई को लगा कि जेठालाल का रोल उनके लिए ज़्यादा सही रहेगा और उन्होंने उसी पर ध्यान देने का फ़ैसला किया. बाद में, जब मैंने असित भाई से बात की, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने चंपकलाल के रोल के लिए कई ऑडिशन लिए थे, लेकिन उन्हें इस रोल के लिए सही व्यक्ति नहीं मिला.
दिलीप भाई ने मेरा नाम सुझाया और असित ने इसपर विचार किया और मुझसे इसके बारे में बात की और मैने हामी भरी क्योंकि यह मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण रोल है. ज्योति चाहर के यूट्यूब चैनल ‘द मोई ब्लॉग’ पर उनसे बात करते हुए अमित ने बताया कि शो के शुरुआती दो सालों में उन्होंने पूरे 283 बार अपना सिर मुंडवाया था. हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा! अमित भट्ट ने बताया कि शुरुआत में उनके बाल लंबे थे लेकिन विग (जिसमें साइड में बाल थे और बीच में गंजापन था) पहनने के बाद उनका मेकअप बनावटी लगता था, इसलिए उन्होंने गंजा होने का फ़ैसला किया.
आपको बता दे अमित ने बताया था कि असल ज़िंदगी में गंजेपन का लुक बनाए रखने के लिए, वह हर 2-3 दिन में अपना सिर शेव करते थे उन्हें याद है कि उन्होंने ठीक 283 बार अपना सिर शेव किया था और उन्होंने आगे बताया कि दो साल बाद, उनके किरदार चंपकलाल को ‘गांधी टोपी’ या कोई दूसरी टोपी पहने हुए दिखाया जाने लगा. हालांकि, लगातार शेविंग करने से उनके सिर पर गंभीर संक्रमण हो गया, जिसके कारण शो के निर्माताओं ने गांधी टोपी” को शामिल किया जो अब उनके किरदार की पहचान बन गया है.
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