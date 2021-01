Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Anjali bhabhi Actress Sunayana Fozdar Bhabhi ke jalwe Hot and glamours Pics Viral on Social Media- टीवी के फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आजकल सुर्खियों में बना हुआ है. इसके कई किरदार शो को छोड़कर जा रहे हैं तो वहीं कई नए चेहरे शो में देखने को मिल रहे हैं. दिशा वकानी के बाद शो में अंजली भाभी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस नेहा मेहता ने भी ये शो दिया है. पिछले 12 सालों से वे लगातार इस शो में काम कर रही थीं. फिलहाल अंजली भाभी को अब नया चेहरा मिल गया है. Also Read - अनुष्का शर्मा के मां बनने के बाद एक्साइटिड हैं प्रियंका चोपड़ा, बोलीं- एक-दो से काम नहीं चलेगा बल्कि...

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस Sunayana Fozdar को ये किरदार मिल गया है. लेकिन शो में चूंकि ये रोल काफी खास है. नेहा लंबे समय से इस रोल को कर रही थीं जाहिर है लोग तुलना तो करेंगे ही. लोगों के दिलों दिमाग में उनकी एक तस्वीर फिक्स हो चुकी हैं ऐसे में उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वे इस किरदार के साथ न्याय कर सकें. हाल ही में सुनैना ने सोशल मीडिया पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो गजब की खूबसूरत लग रही हैं.

बता दें, 2008 में शुरू हुए इस शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी हैं. तारक मेहता को 12 से ज्यादा का वक्त हो चुका है.