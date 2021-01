Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Anjali bhabhi Actress Sunayana Fozdar Bhabhi new video viral see her hot pics-टीवी के फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कई कास्ट बदले गए हैं. बात करें फेमस किरदार ‘अंजलि भाभी’ की तो नेहा मेहता के शो छोड़ने के बाद अब ये किरदार टीवी की मशहूर एक्ट्रेस Sunayana Fozdar को किरदार मिल गया है. लेकिन शो में चूंकि ये रोल काफी खास है. पिछले 12 साल से नेहा मेहता ही इस रोल कर रही थीं इसलिए सुनैना काफी डरी हुईं हैं. उनका कहना है कि लोगों के दिलों दिमाग में उन्हीं की एक तस्वीर फिक्स हो चुकी है. हालांकि उनका गेटअप पूरी तरह से अंजलि भाभी की तरह से ही है. Also Read - शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत का बिकिनी अवतार हो रहा है Viral, गोवा ट्रिप में दिखा बोल्ड अंदाज़

सुनैना फौजदार अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान देती हैं. सुनैना को डांस करना और घूमना काफी पसंद है. चार सार रिलेशनशिप में रहने के बाद सुनैना ने अपने ब्वॉयफ्रेंड Kunal Bhambwani से शादी कर ली. सुनैना ने 2007 में स्टार प्लस पर आने वाले शो संतान से अपना डेब्यू किया था.

View this post on Instagram A post shared by Sunayana Fozdar (@sunayanaf)

सुनैना अक्सर वो स्टाइलिश तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. बता दें, तारक मेहता को 12 से ज्यादा का वक्त हो चुका है.