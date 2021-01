Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Babita ji Actress Munmun Dutta latest Hot pics Viral see bold Photoshoot- टीवी के सबसे फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) के सारे किरदार सुर्खियों में रहते हैं. खासकर बबीता जी (Babita Ji) यानी एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) अपनी हॉट तस्वीरों के लिए जानी जाती हैं. Also Read - The White Tiger on Netflix: Priyanka Chopra की फिल्म पर रोक लगाने से दिल्ली HC का इनकार, समझ नहीं आया...

मुनमुन ने हाल ही में अपनी फोटोज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं जो खूब वायरल हो रही हैं. फैंस इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर लाइक कर रहे हैं. Also Read - Tribhanga: काजोल की चार साल की उम्र में ही पैरेंट्स हो गए थे अलग, बोलीं- जिंदगी में...

Also Read - Suswagatam Khushaamadeed : कैटरीना कैफ की बहन Isabelle Kaif से पुलकित सम्राट करेंगे रोमांस, होगा धमाल

एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता का ये कातिलाना अवतार लोगों को खूब पसंद आ रहा है. जहां एक तरफ कुछ लोग ‘बबिता जी’ के मेकअप की खूब तारीफ कर रहे हैं वहीं कुछ लोग उनके सिजलिंग पोज़ की वाहवाही कर रहे हैं.