Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: लोगों का पसंदीदा कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है. दरअसल, लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने वाले इस शो की चमक अब धीरे-धीरे फीकी पड़ रही है. जिससे दर्शक काफी नाराज़ हैं. यही नहीं बात इस कदर पहुंच चुकी है कि दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें लिखनी शुरू कर दी हैं.

एक यूजर ने लिखा बार-बार एक ही पैर्टन देखकर परेशान हो गए हैं. शो में अब नया कुछ नहीं है. एक ही सीन को बार-बार रिपीट किया जा रहा है.

वैसी क्विलिटी नहीं है जैसी पहले थी. वहीं एक यूजर ने लिखा- वे शो में कुछ नया देखना चाहते हैं जैसे पोपटलाल की शादी या फिर तारक और अय्यर के बच्चे.

@TMKOC_NTF Please change the show name team because there is no “Hasya” anymore in your show which original Late Shri Tarak Mehta use to convey through his stories. In the name of social awareness you are missing on comedy @malavrajda Pls note this as well. — Rishchievious (@rishit_hm) April 4, 2021

@malavrajda Sir,U r a good director but tell me honestly do u really find the new episodes of TMKOC to be funny? Where is our old funny Bapuji who made us go Rofl instead now he provides us with gyaan..Please I request u to remind the script writers that TMKOC is a comedy sitcom. — Anirudh Garg (@garg_Nogarg) April 3, 2021

@malavrajda show is at its lowest level of comedy..ur habit..of repeating one statement/scenario 10 tym when sum1 new joins group..is terrible way to being chewing gum..quit ? — Ashish (@iHeartThoarb) April 1, 2021

अब देखने वाली बात होगी कि डायरेक्टर इन बातों को कितना सीरियसली लेते हैं और शो में कितना बदलाव करते हैं.