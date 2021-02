Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah disha Vakani Post daya ben is Coming User says stop this nonsense stop viyyat post- Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah दर्शकों का पसंदीदा शो बन गया है. इस सीरियल में हर किरदार अपने आप में महत्पूर्ण है. कोई किसी की नहीं पूरी कर पाता. अगर बात करें जेठालाल की पत्नी दया बेन (दिशा वकानी) की तो वे काफी समय से शो से बाहर. लेकिन फैंस हैं कि अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं. जैसे ही खबर उड़ती है कि वे वापिस आ रही हैं फैंस खुश हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में भी हुआ है. Also Read - ऋतिक रोशन की हीरोइन से फैन ने रखी न्यूड Photo की डिमांड, एक्ट्रेस ने ऐसे पूरी की फरमाइश

दिशा वकानी नाम के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट हुआ है जिसमें कहा गया है कि दिशा वकानी वापस आ गई हैं और उन्होंने शूटिंग भी स्टार्ट कर दी है. इस पोस्ट को पढ़कर जहां एक ओर लोग उत्साहित हो गए वहीं दूसरी ओर लोग इरीटेट भी हो गए. एक यूजर ने लिखा- ये कब तक लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलेंगी. वहीं एक ने लिखा- वाहियात पोस्ट

शो में दिखाया जा रहा है कि पिछले कई साल से दया अपने मां के घर पर हैं मगर अब एपिसोड में यह हिंट दिया गया है कि दया का कमबैक हो सकता है.

एक यूजर ने तो ये तक लिखा- इस तरह का झूठ ने बोलें वरना मैं आपको अनफॉलो कर दूंगा.

बता दें, दिशा वकानी ने अपनी बेटी के जन्म के बाद शो से छुट्टी ली थी लेकिन उसके बाद वे वापस नहीं आईं और लोग इंतजार करते रहे. इस बीच कई वापस आने को लेकर कई बातें सुनने-पढ़ने को मिली. दर्शकों को अभी भी उनके आने का इंतजार है.