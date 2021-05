Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Fame Munmun Dutta In Trouble As FIR Registered:तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) फेम एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) ऊर्फ ‘बबीता जी’ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस इन दिनों बेहद मुश्किल से गुजर रही हैं. दरअशल हाल ही में उन्होंने जातिगत शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करने की मांग उठी थी और अब उनपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है. Also Read - TRP List 18th Week 2021: Anupamaa के सिर से छिना नंबर वन का ताज, 'तारक मेहता...' ने मचाया धमाल

मामला यह है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अभिनेत्री मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) उर्फ बबीता जी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने कहा था कि उन्हें का था कि अगर यूट्यूब पर आना है तो अच्छा दिखना चाहती हैं, वे एक जाति विशेष जैसा नहीं दिखना चाहती है और यह कहकर मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) ने अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी. हालांकि एक्ट्रेस ने इसके लिए मांफी भी मांग ली थी, लेकिन अब बहुत देर हो गई है.



अब इसे मुद्दे को लेकर नेशनल अलायंस फ़ॉर दलित हुमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन ने 11 मई को हांसी की पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत व आरोपी मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) ने की वीडियो दिखाकर एफआईरआर दर्ज कर दी है. एफआईआर Section 153 A, 295A भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(u) अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज की गई है.